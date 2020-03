Le coronavirus a fait 34 nouvelles victimes en un jour de temps aux Pays-Bas, portant le total de décès à 213, indique lundi l'Institut royal de santé publique et environnemental (RIVM).Le plus jeune patient décédé avait 55 ans. L'âge des défunts varie de 55 à 97 ans, l'âge moyen étant de 82 ans. Le nombre total de personnes testées positives à la Covid-19 aux Pays-Bas est de 4.749, selon le RVIM. L'hospitalisation est (a été) imposée à 1.230 d'entre-elles. La province de Brabant septentrional, limitrophe de la Belgique, est la plus touchée avec 1.558 cas. (Belga)