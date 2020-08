Plus de 6.000 blessés, selon un nouveau bilan

L'explosion au port de Beyrouth, qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, a fait 158 morts et plus de 6.000 blessés, selon un nouveau bilan samedi du ministère de la Santé.Le ministère a revu à la baisse le nombre de personnes toujours portées disparues, indiquant qu'il était désormais de 21, alors qu'il évoquait auparavant plusieurs dizaines. Le précédent bilan de la terrible explosion était de 154 morts et plus de 5.000 blessés. (Belga)

