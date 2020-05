En ce début du mois de mai, 61.142 dossiers de demandes d'aides ont été introduits par des PME et des indépendants wallons souhaitant bénéficier de l'indemnité régionale de 5.000 euros pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Sur ce total, 13.756 dossiers ont été liquidés, a indiqué mardi, en commission spéciale du parlement régional, le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus.Plus de 33.500 dossiers ont par ailleurs fait l'objet d'une demande d'informations complémentaires, une réponse ayant déjà été reçue dans 18.600 cas, a précisé le ministre. "Le but est vraiment de répondre rapidement aux demandes tout en restant attentifs au risque de fraudes", a-t-il ajouté. Selon Willy Borsus, 13.756 dossiers ont été liquidés, ce nombre devant s'accélérer dans les jours à venir. Enfin, 52 dossiers ont été refusés définitivement. Le 22 avril dernier, le gouvernement wallon s'était finalement entendu sur une extension de son indemnité unique de 5.000 euros à de nouveaux secteurs touchés par la crise du coronavirus, dont les garages, les salles de spectacles, les salles de sports et de loisirs, les centres équestres ou encore les salles de cinéma. À cette fin, 285 millions supplémentaires avaient été ajoutés à l'enveloppe initiale de 233 millions, pour un montant total de 518 millions d'euros. L'exécutif régional avait en outre décidé d'octroyer une indemnité forfaitaire de 2.500 euros à ceux qui ont vu leur activité interrompue substantiellement en mars et en avril et qui ont bénéficié du droit passerelle. Si ces mesures avaient été saluées par l'opposition régionale, cette dernière a estimé, ce mardi, qu'un "deuxième tour" d'aides sera certainement nécessaire, notamment pour l'horeca. "Vous ne l'éviterez pas, car nous allons nous retrouver, dans quelques semaines, dans quelques mois, avec des établissements asséchés, sans recette mais avec des charges fixes. Ces établissements n'ont pas besoin de projections futures. Ils ont besoin, aujourd'hui, d'argent frais", a asséné André Antoine (cdH) (Belga)