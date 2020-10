Plus de 7.000 personnes ont été testées pour le Covid-19 à Brussels Airport depuis le lancement du centre de dépistage le 14 septembre dernier, a annoncé l'aéroport mardi.Un laboratoire mobile est désormais capable de traiter les échantillons directement sur place, ce qui permet de fournir des résultats plus rapides. Les personnes obtiennent une réponse en moyenne après neuf heures, indique Brussels Airport. Le délai maximal s'élève à 24 heures. Les passagers peuvent également réaliser un test PCR rapide, avec un résultat dans les quatre heures. Un service qui coûte 135 euros, utile pour les voyageurs qui doivent, par exemple, présenter un test négatif pour se rendre vers certaines destinations. Les personnes qui rentrent d'une zone rouge ou qui ont été en contact avec une personne infectée et qui disposent d'un code d'activation peuvent se faire tester gratuitement. Le coût d'un test standard est dans les autres cas de 67 euros. Les personnes contactées dans le cadre de la politique de traçage mais qui ne voyagent pas peuvent également se faire tester à l'aéroport en présentant leur code d'activation. Elles peuvent en faire la demande en ligne ou sur place. Le contrôle de température pour les passagers à l'arrivée sera supprimé à partir du 15 octobre 2020, les passagers de retour d'une zone rouge devant désormais se faire tester cinq jours après leur retour, ajoute l'aéroport. Le contrôle de température reste par contre de mise pour les passagers sur le départ. (Belga)