La Belgique a été copieusement arrosée ces derniers jours si bien que le niveau des cours d'eau n'a cessé de monter, peut-on observer mercredi sur le site de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. La Lys, l'Escaut, la Senne, la Dendre, le canal Charleroi-Bruxelles, l'Eau d'Heure, la Vesdre, l'Amblève, l'Ourthe inférieure, la Chiers et la plupart de leurs affluents sont encore en phase de préalerte de crue.Toutes les provinces sont donc concernées. Des dégâts et des inondations sont possibles localement. Néanmoins, la tendance est à la stabilisation et les niveaux devraient s'orienter lentement à la baisse par endroits, dans les prochaines heures. (Belga)