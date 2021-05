Plusieurs dizaines de personnes évacuées à Neder-over-Heembeek à la suite d'un incendie

Un incendie est survenu, mercredi vers 17h45, dans un immeuble de 11 étages situé avenue de Versailles à Neder-over-Heembeek. Le feu a pris dans une cave, selon les pompiers de Bruxelles, et la fumée s'est propagée ensuite vers plusieurs des 72 appartements de l'immeuble. Les habitants touchés ont donc évacué l'immeuble, par eux-mêmes, grâce à des escaliers de secours situés sur la façade extérieure du bâtiment."L'incendie a été relativement vite maîtrisé", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, mercredi soir. "Son origine reste à déterminer. Mais les habitants ont dû évacuer parce que la fumée est parvenue à se propager dans plusieurs des 72 appartements, via des gaines techniques. Ils sont sortis d'eux-mêmes, via les escaliers de secours à l'extérieur, ce qui fait qu'aucun d'eux n'a inhalé de fumée en sortant", a-t-il dit. "Tous les habitants ne sont pas concernés, car la fumée n'a investi que certains logements, mais plusieurs dizaines d'habitants ont tout de même dû sortir", a précisé le porte-parole. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 20h30, heure à laquelle les habitants touchés ont pu regagner leur logement. (Belga)

