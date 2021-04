Plusieurs personnes touchées par balle dans un magasin au Texas

Un tireur est suspecté d'avoir ouvert le feu jeudi dans un magasin d'ameublement au Texas, blessant par balle plusieurs personnes avant de prendre la fuite, a rapporté la police locale, sans préciser s'il y avait des morts."A environ 14h30 nous avons été informés d'une fusillade, (...) les agents sont intervenus et ont trouvé plusieurs victimes sur place", a relaté Jason James, porte-parole de la police de Bryan, une ville située entre Houston et Dallas. Le tireur a réussi à prendre le large et est activement recherché, a-t-il poursuivi, sans fournir de détails sur le suspect. Ces faits sont intervenus quelques heures après que le président Joe Biden a dévoilé à la Maison Blanche des mesures ciblées visant à limiter la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis, où les fusillades sont un fléau récurrent. (Belga)

