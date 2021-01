Pluvieux, venteux et mais sensiblement plus doux à partir de jeudi

Les nuages bas resteront abondants mercredi après-midi et laisseront encore échapper quelques bruines éparses. Les maxima varieront entre 1 ou 2 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés à la Côte tandis que dans le centre, ils seront de l'ordre de 5 ou 6 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest avant de faiblir en fin de journée, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.Mercredi soir et la nuit suivante, une nouvelle zone de pluie active accompagnée de pluies soutenues envahira nos régions à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 5 ou 6 degrés à la Côte. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de secteur sud à sud-ouest. Jeudi matin, des pluies soutenues toucheront l'ensemble du pays avec des cumuls autour de 10 ou 15 litres/m2. L'intensité des précipitations diminuera à partir de l'ouest dans le courant de l'après-midi. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés dans le sud-ouest, et entre 5 et 7 degrés dans l'extrême nord. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-est, virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra modéré à généralement assez fort, et à la Côte parfois fort, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Vendredi, une perturbation, ayant atteint le pays la nuit précédente, traversera le pays vers l'est en matinée avec de la pluie. A l'arrière, la nébulosité deviendra variable et il fera temporairement plus sec. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation traversera le pays à partir du littoral avec des averses de pluie assez nombreuses. Les températures seront comprises entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. Le vent d'ouest sera modéré à assez fort, temporairement fort en matinée au littoral, avec des rafales de 50 à 60 km/ h possibles. (Belga)

