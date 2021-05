Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, était très heureux à l'annonce de la prolongation du contrat de Neymar avec le club parisien, tout en étant conscient de la tâche qui lui incombe de mettre toutes les fortes individualités ensemble."Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation d'un joueur comme 'Ney'", a confié le technicien argentin lors de sa première réaction. "Notre défi est de mettre tout le monde ensemble avec ces joueurs de qualité pour former une équipe plus forte, tous ensemble. Le talent est là, personne ne conteste les qualités des joueurs et il faut arriver à ce qu'ils se mettent au service de l'équipe. C'est ce potentiel individuel qui doit permettre de construire une équipe plus forte encore. C'est notre plus grand défi". "Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Neymar da Silva Santos Junior pour trois saisons supplémentaires. Âgé de 29 ans, le crack est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. Arrivé au club en 2017, l'attaquant international brésilien (103 sélections, 64 buts) s'est taillé une place parmi les légendes du Paris Saint-Germain", a communiqué le PSG en début d'après-midi (Belga)