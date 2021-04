Policiers brûlés en France: des peines allant de 6 à 18 ans de prison, 8 acquittements

La cour d'assises des mineurs de Paris a condamné dans la nuit de samedi à dimanche en appel cinq jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle pour leur rôle dans l'attaque de policiers brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, près de Paris, en 2016, et a prononcé 8 acquittements.Jugés à huis clos depuis le 2 mars, les cinq condamnés ont été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. La présidente n'a pas pu terminer la lecture du verdict, rendu après 14 heures de délibération, mais a eu le temps d'énoncer la totalité des peines. Dans une ambiance électrique, une bagarre a éclaté dans le box des accusés puis dans la salle d'audience, contraignant les forces de l'ordre à intervenir en nombre. Le calme est revenu au bout d'une dizaine de minutes. En première instance, huit des accusés avaient été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Cinq autres avaient été acquittés. Le 8 octobre 2016, en plein jour à Viry-Châtillon, une vingtaine de jeunes avaient pris d'assaut deux voitures de police stationnées à proximité du quartier de la Grande Borne, vaste ensemble d'habitat social comptant des milliers de logements, considéré comme l'un des plus sensibles d'Île-de-France. Deux policiers avaient été blessés dont un grièvement. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.