Pollution: concentrations élevées en particules fines dans les trois Régions du pays

"Aujourd'hui, des concentrations élevées en particules fines ont été enregistrées par les réseaux de mesure des trois Régions", a communiqué vendredi Bruxelles Environnement via la Cellule Interrégionale de l'Environnement (CELINE). En Région bruxelloise, le seuil d'information et de sensibilisation (ou "seuil 0") du plan d'urgence "pic de pollution" est activé.Les émissions de particules primaires (par exemple les suies de diesel ou les particules provenant de la combustion du bois) et de précurseurs de particules secondaires, combinées à des conditions météorologiques défavorables (peu ou pas de vent, atmosphère stable), sont à l'origine des fortes concentrations de particules, précise un communiqué. Les conditions météorologiques resteront défavorables samedi. Cette situation peut entraîner des symptômes tels qu'une diminution des fonctions respiratoires ou une augmentation des maladies respiratoires. Les autorités régionales bruxelloises invitent à limiter l'utilisation de la voiture ou adapter sa conduite, et réduire sa consommation d'énergie. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.