Le FC Porto a remporté samedi à Coimbra sa 17e Coupe du Portugal en battant le Benfica Lisbonne 2-1 dans un match âpre disputé en infériorité numérique pendant plus d'une période par les "Dragons", qui réalisent le doublé Coupe-championnat.L'international congolais Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) s'est offert un doublé en seconde période de cette dixième finale entre les deux meilleurs clubs portugais, disputée à huis clos pour cause de pandémie de coronavirus. La soirée avait pourtant mal commencé pour Porto: après un deuxième carton jaune pour l'ailier gauche colombien Luis Dias (38e), c'est son entraîneur Sergio Conceiçao, ancien joueur du Standard, qui a lui aussi récolté un carton rouge quelques minutes plus tard (43e). Après une première période hachée et marquée par de nombreuses fautes, la solution est venue sur coup de pied arrêté, par trois fois. Sur un coup-franc venant de la gauche, le gardien de Benfica Vlachodimos se troue et Mbemba reprend le ballon d'une belle tête au second poteau (47e), avant de doubler la mise à la 59e, à la suite d'un nouveau coup-franc repris par le Congolais, là encore de la tête. Ce deuxième but encaissé a réveillé les Benfiquistes, qui se sont montrés plus entreprenants, poussant Porto à se recroqueviller en défense, mais sans pour autant être réellement dangereux. Le Benfica a été recompensé de ses efforts et a obtenu un pénalty. Occasion saisie par l'ancien Monégasque Carlos Vinicius de remettre son équipe dans le match (84e). Le Benfica a même cru revenir au score après une magnifique reprise sur le poteau à l'orée de la surface de l'international espoirs portugais Jota (90e). Insuffisant cependant pour empêcher Porto de gagner sa première Coupe depuis 2011 et permettre à Sergio Conceiçao, en larmes après la rencontre, de remporter le trophée en tant que joueur et qu'entraîneur. (Belga)