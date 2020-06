L'ex-secrétaire d'Etat bruxellois à la Mobilité et ex-député régional Bruno De Lille (Groen) a pris part lundi à sa dernière séance en tant que conseiller communal de la Ville de Bruxelles. Il a mis du même coup un terme à toute activité en tant que mandataire, au terme d'une carrière de vingt années dans la vie politique bruxelloise.M. de Lille sera le nouveau directeur général du groupe scolaire néerlandophone Sint-Goedele à partir du 1er septembre prochain. Depuis l'an 2000, il a assumé, dans le désordre, les fonctions de conseiller communal, député régional bruxellois (2014-2019), échevin de la Ville de Bruxelles (2000-2006), et secrétaire d'Etat régional en charge de la Mobilité et de l'Egalité des Chances (2009-2014). (Belga)