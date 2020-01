"Nous devons gagner". Venue au festival de Sundance avec "Hillary", sa série documentaire autobiographique, Hillary Clinton a affirmé que les Etats-Unis ne pouvaient "se permettre quatre ans de plus" avec Donald Trump et qu'elle ferait "tout (son) possible" pour assurer une victoire démocrate en 2020.Peu avant la présentation en avant-première mondiale de la série, réalisée par Nanette Burstein pour la plate-forme de streaming Hulu, l'ancienne secrétaire d'Etat et candidate malheureuse à la présidentielle de 2016 a accordé une poignée d'interviews sur un tapis rouge trié sur le volet, entourée d'une sécurité peu commune pour ce festival indépendant de cinéma. Interrogée sur la prochaine élection présidentielle - à quelques jours des premiers votes pour les primaires démocrates - Mme Clinton a lancé, en prenant soin de ne jamais prononcer le nom de Donald Trump : "Je pense juste que nous devons gagner. Je ne pense pas que nous puissions nous permettre quatre ans de plus avec le président sortant". "Ce serait absolument dangereux pour notre démocratie, et je ferai tout mon possible pour assurer, cette fois, une victoire des démocrates", a-t-elle ajouté. Vêtue d'un manteau noir, souriante et détendue, Mme Clinton a détaillé les défis qui attendent, selon elle, son camp politique dans les semaines et mois à venir. "Nous allons devoir faire mieux que le camp adverse, car ils sont extrêmement organisés, incroyablement bien financés et ils bénéficient d'une aide étrangère", assure-t-elle sans détour. "Notre camp va devoir s'opposer aux suppressions d'électeurs, gérer la menace réelle du piratage et de l'utilisation à des fins hostiles de documents volés, contrer les fausses publicités et informations qui circulent sur les réseaux sociaux, venant de notre pays ou de l'extérieur, protéger notre appareil électoral... donc nous avons beaucoup de travail", explique-t-elle. Elle estime cependant que la victoire est à portée de main : "Nous devrions gagner car je pense que les gens ont vu les promesses non tenues et les échecs de cette administration. Mais nous allons devoir surmonter tous les obstacles que (les républicains) mettent sur notre route". (Belga)