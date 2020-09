Le président russe Vladimir Poutine ne tiendra pas son traditionnel exercice annuel de questions-réponses télévisé, selon le Kremlin. Il aurait déjà organisé de pareilles interventions cette année, d'après le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov.Le programme permet aux citoyens russes d'appeler le président russe et de lui poser des questions. L'événement dure généralement plusieurs heures et se concentre sur des questions d'ordre intérieur, les soins de santé, l'économie et les infrastructures. (Belga)