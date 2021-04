Premier League - Arsenal, battu par Everton, largué dans la course à l'Europe

Arsenal s'est incliné 0-1 devant Everton vendredi lors de la 33e journée de Premier League. Les Gunners ne sont que neuvièmes du championnat anglais, à neuf longueurs de West Ham, 5e et dernier club provisoirement qualifié pour la prochaine campagne européenne.C'est le gardien londonien Bernd Leno qui a inscrit, contre son camp, l'unique but de la soirée à l'entame du dernier quart d'heure (0-1, 76e). L'Allemand s'est complètement troué sur une balle en retrait de Richarlison qui semblait pourtant inoffensive. En première période, l'Islandais Gylfi Sigurdsson avait trouvé la barre sur un coup franc (39e). C'est la première victoire depuis début mars, soit six rencontres toutes compétitions confondues, pour les Toffees de Carlo Ancelotti. Everton devance son adversaire au classement et pointe à la 8e place, avec 52 points. Arsenal est 9e avec 46 unités mais pourrait encore se faire dépasser à l'issue de la journée par Leeds (46 pts, 32 m.) et Aston Villa (44 pts, 31m.). Si Arsenal ne semble pas en mesure de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions via son championnat domestique, l'équipe de Mikel Arteta peut encore y parvenir si elle venait à remporter l'Europa League. Pour ça, les Londoniens devront d'abord écarter les Espagnols de Villarreal en demi-finales avant de s'imposer en finale contre le vainqueur du duel entre Manchester United et l'AS Rome. L'avant-match a été marqué par des manifestations des supporters d'Arsenal, mécontents de la gestion du club par le propriétaire Stan Kroenke et son rôle dans l'adhésion à la Super League. Arsenal était l'un des douze membres fondateurs du nouveau projet. Mardi soir, les Gunners ont quitté la Super League, tout comme les cinq autres clubs anglais, après des protestations massives des supporters. Mardi, les fans de Chelsea ont également protesté à Stamford Bridge, avant le match contre Brighton. (Belga)

