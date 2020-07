Sans livrer une prestation mémorable, Tottenham a remporté les trois points au terme de son duel qui l'opposait à Everton, lundi soir en conclusion de la 33e journée de la Premier League, la championnat d'Angleterre de D1 de football. Toby Alderweireld, présent tout le match, et Jan Vertonghen, monté au jeu à la 92e minute, et leurs équipiers ont gagné 1-0. L'unique but a été marqué contre son camp par Keane qui a détourné un tir de Lo Celso à la 24e minute.Les hommes de José Mourinho totalisent 48 points. Ils gagnent deux places au classement aux dépens de Burnley et Sheffield United. Les Spurs pointent au 8e rang à une longueur d'Arsenal, 7e. Les joueurs de Carlo Ancelotti conservent leur 11e place et leurs 44 points. (Belga)