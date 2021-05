Le Brentford Football Club est de retour dans l'élite du football anglais après 74 ans d'absence. Samedi sur la pelouse de Wembley, le club londonien a battu Swansea en finale des playoffs de Championship sur le score de 2 buts à 0.Passés juste à côté de la montée la saison dernière, les 'Bees' accompagneront donc Norwich et Watford, respectivement champion et vice-champion, en Premier League la saison prochaine. L'équipe du Danois Thomas Frank a parfaitement bien maîtrisé le début de match. L'attaquant maison Ivan Toney, 33 buts et 10 assists cette saison au total, a mis son équipe sur de bons rails dès la 10e minute en convertissant un penalty. Le Danois Emiliano Marcondes a doublé l'écart dix minutes plus tard sur une contre-attaque rondement menée. A noter qu'un autre Danois, Henrik Dalsgaard, ancien de Zulte Waregem, a joué toute la partie du côté des vainqueurs. La tâche de Brentford, 3e à l'issue des 46 journées de championnat, s'est encore facilité à la 65e quand l'Écossais Jay Fulton a été exclu. Battu en finale des playoffs par Fulham la saison dernière, Brentford a aisément géré la fin du match afin de s'assurer de retrouver la lucrative Premier League. Rélégué de la D1 anglaise au terme de la saison 1946-1947, Brentford est redescendu jusqu'en D4 avant de revenir peu à peu sur le devant de la scène. Swansea, 4e de Championship, devra donc passer une quatrième saison de rang dans l'antichambre du football anglais. Le club gallois a évolué en Premier league entre 2011 et 2018. (Belga)