Manchester United a rejoint en tête du classement de la Premier League, son voisin de Manchester City. L'équipe de l'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer y est parvenu en réalisant un score fleuve, 9-0, mardi soir aux dépens de Southampton en match de la 22e journée. Les Saints se sont retrouvé à dix dès la 2e minute et ont terminé le match à neuf. Les Red Devils ont égalé le plus gros score réalisé en Premier League. Le club d'Old Trafford menait 4-0 à la pause.Le milieu de terrain suisse Alexandre Jankewitz, qui débutait en équipe première, a reçu un carton rouge dès la 2e minute pour avoir porté une attaque violente sur Scott McTominay . Southampton ne s'est jamais remis de ce coup du sort. Aaron Wan-Bissaka (18e), Marcus Rashford (25e), Jan Bednarek (but contre son camp 34e) et Edinson Cavani (39e) ont marqué avant la mi-temps. Après celle-ci, Anthony Martial (69e, 90e), McTominay (71e), Bruno Fernandes (87e, pen) et Daniel James (90e+3) ont alourdi le score. À la 86e minute, Bednarek a également reçu le carton rouge réduisant Southampton à neuf. Les visiteurs ont aussi vu un but d'Adams annulé par le VAR pour hors-jeu (53e). Manchester United, qui n'a obtenu qu'un point lors de ses deux précédents matchs de championnat, est deuxième avec 44 points. Manchester City a le même nombre de points, mais a joué deux rencontres de moins. . (Belga)