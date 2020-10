Chelsea vient d'annoncer la liste de ses joueurs disponibles pour la saison de Premier League, et une petite surprise y figure. Petr Cech pourrait bien apparaître cette saison en cas d'urgence.Le Tchèque, 38 ans, a mis un terme à sa carrière en mai 2019 et est devenu le conseiller technique au sein de la direction. Cech est annoncé comme quatrième gardien pour la saison de Premier League derrière Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy et Willy Caballero. "Petr Cech a été inclus dans l'effectif comme gardien de secours. C'est une mesure exceptionnelle liée aux conséquences du Covid. Il prend le rôle de joueur sans contrat." (Belga)