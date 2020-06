Tottenham et Manchester United se sont quittés sur un partage 1-1, vendredi, lors de la 30e journée du championnat d'Angleterre de football. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont restés sur le banc de Tottenham toute la rencontre.Après une tentative de Rashford repoussée du pied par Lloris (22e), Tottenham ouvrait le score grâce à Bergwijn. Le Néerlandais récupérait le ballon à 40 mètres du but, s'infiltrait dans la défense et fusillait De Gea (27e). De Gea évitait le deuxième but en se montrant décisif sur une tête de Son (31e). En seconde période, Lloris effectuait une parade prodigieuse sur une reprise de Martial (66e). Monté au jeu à la 63e minute, Pogba provoquait un penalty, Dier l'arrêtant fautivement dans le rectangle. Des onze mètres, Bruno Fernandes remettait les deux équipes à égalité (81e). Dans les arrêts de jeu, une frappe de Greenwood échouait à quelques centimètres du but de Lloris. Manchester United occupe la cinquième position avec 46 points, deux de moins que Chelsea, quatrième et actuellement dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Tottenham (42 points) est huitième. Après deux matchs d'alignement mercredi, la Premier League connaît ce week-end sa première journée complète après l'interruption de trois mois provoquée par le coronavirus. Plus tôt dans la journée, Southampton s'est imposé 0-3 sur la pelouse de Norwich, lanterne rouge, grâce à Ings (49e), Armstrong (54e) et Redmond (79e). Southampton (37 points) est 13e. Norwich, bloqué à 21 points, compte six longueurs de retard sur le premier sauvé, Watford. (Belga)