Chelsea a battu Everton (2-0) lundi soir lors de la 27e journée de Premier League. Grâce à cette victoire, les Blues de Thomas Tuchel possèdent désormais quatre points d'avance sur leur adversaire du soir et consolident leur quatrième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.Sur la pelouse de Stamford Bridge, Chelsea a ouvert le score à la 31e minute. Sur un centre de Marcos Alonso, Kai Havertz a vu sa frappe terminer sa course dans les buts de Jordan Pickford après une déviation de Ben Godfrey. Pickford a ensuite évité le 2-0 en réalisant une belle parade sur un essai de Marcos Alonso (41e). Le portier international anglais s'est illustré négativement dans le second acte en provoquant un pénalty pour une faute sur Havertz. Spécialiste de l'exercice, Jorginho a scellé l'issue de la rencontre (2-0, 65e). Dominateur en fin de match, Chelsea n'a jamais été réellement inquiété. Au classement, les Londoniens pointent à la 4e place avec 50 points, derrière Manchester City (65 pts), Manchester United (54) et Leicester (53). Everton suit à la 5e place avec 46 points et un match de moins. (Belga)