Première femme belge au sein de la commission biblique pontificale

Bénédicte Lemmelijn, professeure à la faculté de théologie et sciences religieuses de la KULeuven, a été nommée membre de la commission biblique pontificale pour cinq ans, rapporte KerkNet. Elle est la première femme belge à rejoindre cet organisme qui a pour but de promouvoir les études bibliques et d'en garantir le contenu.Ses 22 membres se réunissent plusieurs fois par an à Rome pour des consultations. (Belga)

