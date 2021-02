Les premières doses ont été administrées lundi au centre de vaccination mis en place dans le Skyhall de Brussels Airport, au bénéfice du personnel soignant de Crainhem, Zaventem et Wezembeek-Oppem. Les bourgmestres des trois communes, le CEO de l'aéroport Arnaud Feist et la secrétaire d'État en charge de la Protection des consommateurs Eva De Bleeker ont assisté au lancement des opérations.L'ancien hall des départs a été transformé l'an dernier en espace événementiel. "Depuis le début de la crise, nous avons pris plusieurs initiatives. Après un centre de test où sont passés des dizaines de milliers de personnes, il y a eu le laboratoire et maintenant ce centre de vaccination", s'est félicité M. Feist. Les trois communes concernées, en charge de la logistique des lieux (entretien, chauffage, éclairage...), sont ravies de pouvoir bénéficier de cet espace. "Nous n'avons pas de loyer à payer et les personnes se font vacciner en regardant les avions, en imaginant des vacances", souligne la bourgmestre de Zaventem, Ingrid Holemans. Une centaine de travailleurs des soins de santé avaient été conviés pour cette première journée. Vingt-sept ont décliné l'invitation. "Ce n'est pas anormal, ils ont pu recevoir une première injection sur leur lieu de travail", a précisé Mme Holemans. La capacité du centre est de 1.200 injections par jour, mais il faudra davantage de doses disponibles pour parvenir à ce rythme. (Belga)