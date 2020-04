Près de 100.000 citoyens de l'UE partis à l'étranger pour un court séjour et qui s'y étaient retrouvés bloqués par les restrictions de voyage dues à la crise du coronavirus sont toujours en attente d'un rapatriement, selon des chiffres publiés vendredi par la Commission européenne.Environ 600.000 citoyens dans cette situation s'étaient signalés au début de la pandémie, la plupart dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain. Un demi-million d'entre eux ont depuis pu être rapatriés, au prix d'un "effort sans précédent" des Etats membres avec l'appui financier de l'UE, qui a aussi agi pour faciliter la coordination, a fait valoir le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. La plupart des vols ont été affrétés par les Etats membres, mais la Commission a aussi co-organisé et co-financé près de 200 vols, pour plus de 45.000 personnes (y compris 5.000 ressortissants du Royaume-Uni, de Norvège et de Suisse qui ne sont pas membres de l'UE). La Commission estime que 98.900 citoyens restent bloqués dans des pays tiers. Les efforts se poursuivent pour les rapatrier, a-t-elle assuré. (Belga)