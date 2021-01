Le week-end des 2 et 3 janvier, 1.977 tests ont été effectués dans la nouvelle antenne de testing Covid-19 de la gare de Bruxelles-Midi, a indiqué lundi la porte-parole de la Croix-Rouge, en charge du centre. "Cela promet d'être une semaine chargée", a-t-elle estimé.Les passagers qui ont séjourné en zone rouge plus de 48 heures ont l'obligation de respecter une période de quarantaine. Ils doivent également se faire tester le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a été décidé d'étendre la capacité de tests existants et de développer un nouveau centre à la gare de Bruxelles-Midi. L'antenne a été très fréquentée le week-end des 2 et 3 janvier. Samedi, jour de son ouverture, 747 tests y ont été effectués, tandis que 1.230 ont été réalisés dimanche. Le centre devait en principe procéder à environ 800 tests par jour, mais ce nombre a déjà été largement dépassé dimanche. "Cela promet d'être également chargé cette semaine", a indiqué la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est également en charge des centres de testing d'Etterbeek, de Forest et de Schaerbeek. Environ 2.080 tests y ont été effectués samedi dernier. Les chiffres de dimanche ne sont pas encore connus. (Belga)