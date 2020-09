Près de 28 millions de produits de contrefaçon et illégaux ont été saisis, dont 27 millions de masques, lors d'une opération menée en collaboration avec 21 pays d'Europe, dont la Belgique, rapporte Europol vendredi.L'opération européenne Aphrodite de lutte contre le trafic de contrefaçons a rassemblé 21 pays. L'opération, d'une durée de huit mois, a été menée conjointement par la garde des finances italienne (Guardia di Finanza) et la police nationale irlandaise (An Garda Síochána) avec le soutien d'Europol. De décembre 2019 à juillet 2020, les services ont suivi les ventes en ligne d'une grande variété d'articles de contrefaçon, ce qui a abouti à des contrôles dans des entrepôts, des magasins et des marchés en Belgique, à Chypre, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. L'opération a conduit au démantèlement de 123 comptes sur les réseaux sociaux et de 36 sites web vendant des produits de contrefaçon. Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi près de 28 millions de produits illégaux et contrefaits, dont 27 millions de masques, 800.000 vêtements, vêtements de sport, chaussures, accessoires et jouets. Dix personnes ont été arrêtées en Grèce. Plus de 700.000 euros ont également été saisis. (Belga)