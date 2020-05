Près de la moitié des jeunes (45%) connaissent actuellement des difficultés financières dans le contexte de crise liée au coronavirus, selon un sondage effectué pour le compte de la Febelfin (Fédération belge du secteur financier) auprès de mille jeunes de 16 à 30 ans.Pour 13% de ces jeunes, il s'agit même de graves problèmes financiers. La Febelfin avance plusieurs causes pouvant expliquer ces difficultés. Plus de 40% des jeunes ont vu leur job étudiant supprimé et 12% doivent même soutenir financièrement leurs parents. Cinq pour cent des jeunes doivent puiser dans leurs économies pour joindre les deux bouts alors que plus d'un tiers sont dans la situation inverse et parviennent à mettre plus de côté qu'avant la crise. (Belga)