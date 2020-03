L'ancien vice-président Joe Biden est en place pour battre pour battre son rival le sénateur Bernie Sanders au Mississippi et au Missouri, où des primaires démocrates sont organisées mardi aux USA, selon les projections à la sortie des urnes des médias américains.Dans l'Etat du Midwest au Mississippi, 36 délégués démocrates sont à glaner, et au Missouri (sud), 68. Les primaires sont organisées mardi dans six Etats américains, dont aussi au Michigan, où Biden est en tête, au Dakota du Nord, en Idaho, à Washington. Il faut disposer de l'appui de 1991 délégués pour être nommé candidat démocrate et affronter le conservateur Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine le 03 novembre. A ce stade, 670 délégués se rangent derrière Joe Biden et 574 derrière Bernie Sanders, selon le décompte du New York Times. (Belga)