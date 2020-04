Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Biden remporte la primaire du Wyoming après le retrait de Sanders

Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l'Etat du Wyoming, a annoncé dimanche le parti démocrate. Il a récolté 72,2% des voix, contre 27,8% au sénateur Bernie Sanders, qui s'est retiré de la course le 8 avril.L'ancien vice-président américain remporte ainsi dix des quatorze délégués de cet Etat des Grandes Plaines (nord-ouest). Le scrutin s'est déroulé entièrement par correspondance, en raison de la pandémie de coronavirus. Les bulletins devaient être rentrés au plus tard vendredi. Joe Biden fait un pas de plus vers l'investiture formelle du parti démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection générale de novembre. Il dispose désormais de 1282 délégués en vue de la convention démocrate, selon le décompte du site RealClearPolitics. Pour être désigné, un candidat doit obtenir le soutien d'au moins 1991 délégués sur un total de 3979. (Belga)

