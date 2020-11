Le Premier ministre Alexander De Croo a félicité samedi Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Plusieurs médias américains ont annoncé que le candidat démocrate avait dépassé le cap des 270 grands électeurs et qu'il devenait ainsi le 46e président des Etats-Unis.Le chef du gouvernement belge a aussi tenu à saluer l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence. "Elle constituera un exemple incroyable et un modèle important pour les jeunes filles à travers le monde, en leur montrant que filles et garçons jouissent des mêmes droits et opportunités". (Belga)