Présidentielle américaine 2020 - Démission de la directrice de la communication de la Maison Blanche

Alyssa Farah, directrice de la communication de la Maison Blanche, a annoncé jeudi sa démission, dans ce qui s'apparente à une reconnaissance tacite de la défaite de Donald Trump."Après trois années et demie incroyables, je vais quitter la Maison Blanche pour me consacrer à d'autres projets", a écrit celle qui fut porte-parole du vice-président Mike Pence, puis du Pentagone avant d'accéder à son poste actuel. "Je suis très fière des choses incroyables accomplies pour rendre notre pays plus fort et plus sûr", ajoute-t-elle, sans jamais citer Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier. Depuis l'élection du 3 novembre, remportée par Joe Biden mais dont Donald Trump a jusqu'ici refusé de reconnaître le résultat, elle s'est montrée assez discrète. Son attitude contrastait avec celle de Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison Blanche, qui a inlassablement relayé les accusations de fraude du président, sans éléments tangibles à l'appui. (Belga)

