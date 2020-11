Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a félicité samedi "le peuple américain et ses institutions pour leur preuve exceptionnelle de vitalité démocratique", assurant vouloir travailler avec le président élu Joe Biden pour "renforcer la relation transatlantique"."Félicitations aux peuple et institutions américains pour la preuve exceptionnelle de vitalité démocratique. Nous sommes prêts à travailler avec le président élu Joe Biden pour renforcer la relation transatlantique. Les Etats-Unis peuvent compter sur l'Italie comme allié solide et partenaire stratégique", a écrit M. Conte en anglais sur son compte Twitter. (Belga)