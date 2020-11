Présidentielle américaine 2020 - Le président chinois Xi Jinping félicite Joe Biden

Le président chinois Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa victoire à l'éction présidentielle américaine, dans un télégramme cité mercredi par les médias d'Etat à Pékin.Les deux pays "doivent éviter tout conflit ou affrontement et s'en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant" afin de promouvoir la "noble cause" de la paix et le développement, a souligné Xi Jinping dans son télégramme. (Belga)

