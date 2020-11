"Nous allons gagner cette course" à la Maison Blanche, a déclaré Joe Biden dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un discours à Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate compte actuellement 253 grands électeurs sur les 270 requis pour accéder à la présidence américaine, tandis qu'il creuse l'écart avec Donald Trump en Pennsylvanie (20 grands électeurs) et en Géorgie (16 grands électeurs).Joe Biden a appelé ses partisans à rester calmes et patients, alors que les résultats officiels se font attendre dans plusieurs Etats, plus de 3 jours après le scrutin. (Belga)