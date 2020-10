Présidentielle américaine 2020 - Obama accuse Trump d'avoir "complètement foiré" dans sa gestion de la pandémie

L'ancien président américain Barack Obama a accusé samedi son successeur Donald Trump d'avoir "complètement foiré" dans sa gestion du Covid-19, lors d'un meeting de soutien au candidat démocrate Joe Biden à Miami, en Floride."Huit mois après le début de cette pandémie, les nouveaux cas battent encore des records", a-t-il lancé. "Cette pandémie aurait été difficile à gérer pour n'importe quel président", "mais l'idée que cette Maison Blanche ait fait autre chose que complétement foirer est absurde", a-t-il ajouté à dix jours de l'élection présidentielle du 3 novembre. Devant des Floridiens venus en voiture pour ce meeting en format "drive-in", qui ont rythmé son discours de coups de klaxon, le premier président noir des Etats-Unis a reproché au milliardaire républicain de ne toujours pas avoir de plan pour combattre le coronavirus. "Donald Trump ne va pas soudainement nous protéger. Il n'est même pas capable de prendre les précautions les plus élémentaires pour se protéger lui-même", a-t-il ironisé, trois semaines après l'hospitalisation du président-candidat qui avait contracté le Covid-19. "Il ne reconnaît même pas qu'il y a un problème", a ajouté Barack Obama, en réponse à l'ex-magnat de l'immobilier qui a de nouveau prédit samedi, lors d'un meeting en Caroline du Nord, qu'on n'entendrait plus parler de la pandémie au lendemain de l'élection. C'est le deuxième meeting en quelques jours pour l'ancien président démocrate, dont Joe Biden était le vice-président. Il a appelé à la mobilisation de son camp en Floride, un Etat-clé qui avait voté pour lui en 2008 et 2012 mais que Donald Trump a remporté en 2016. "Tu m'as élu à deux reprises, Floride. Maintenant je te demande d'élire Joe", a-t-il martelé. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.