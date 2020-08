Présidentielle américaine 2020 - Pas de quatrième débat contre Biden pour Trump

La commission chargée d'organiser les débats électoraux aux Etats-Unis a rejeté jeudi la requête de l'équipe de campagne de Donald Trump pour un quatrième débat télévisé contre son rival démocrate Joe Biden, qui le devance dans les sondages.La commission a répondu que "trois débats de 90 minutes fonctionnaient bien pour la mission d'information des électeurs que les débats sont censés remplir" et qu'elle restait "engagée à respecter son calendrier" avant la présidentielle du 3 novembre. Le premier duel entre Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, 77 ans, est prévu le 29 septembre à Cleveland, dans l'Ohio. Il sera très attendu après une campagne inédite, largement menée en ligne à cause de la pandémie de Covid-19. Le président républicain et son équipe réclamaient un débat supplémentaire plus tôt, arguant que les électeurs devaient pouvoir suivre leur premier échange avant que les premiers bulletins par correspondance ne soient autorisés à être envoyés, dès la mi-septembre. (Belga)

