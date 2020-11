Présidentielle américaine 2020 - Plus de 96 millions d'Américains ont déjà voté

Plus de 96 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, selon la base de données "US Elections Project" élaborée par un professeur de l'Université de Floride.Le compteur affichait 96.659.821 "votes anticipés" à 20h30 (heure belge), ce qui correspond à environ 70% du nombre total de voix en 2016. Selon la base de données, 61.222.930 Américains ont voté par correspondance et 35.436.991 ont voté "physiquement". (Belga)

