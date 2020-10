Présidentielle américaine 2020 - Second et dernier face-à-face décisif entre Donald Trump et Joe Biden

Le dernier débat électoral diffusé en direct entre le président sortant américain Donald Trump et l'ancien Vice-Président démocrate Joe Biden a démarré jeudi soir à Nashville (Tennessee), moins de deux semaines avant le scrutin présidentiel américain. Afin de garantir que les électeurs puissent entendre l'opinion de chacun des candidats sur six thématiques, les micros pourront être coupés pour éviter que les adversaires ne s'interrompent.La modératrice Kristen Welker, de la chaine NBC News, soumettra aux candidats des questions relatives à six thématiques qui sont le coronavirus, les relations interraciales, le changement climatique, la sécurité nationale, les familles américaines et le leadership. Un quart d'heure de débat est attribué à chaque segment, à l'entame duquel chaque orateur bénéficie de 2 minutes de temps de parole ininterrompu, le microphone de son rival pouvant être momentanément désactivé pour éviter la cacophonie. Le débat se poursuivra ensuite de manière libre entre les deux candidats. La commission indépendante chargée des débats électoraux espère de la sorte éviter des échanges chaotiques et acerbes comme lors du premier face-à-face, fin septembre à Cleveland, dans l'Ohio. Se présentant au public en ouverture du débat, la modératrice a salué les familles Trump et Biden dans l'assemblée. Elle a indiqué se réjouir d'assister à un "débat robuste" au cours des prochaines 90 minutes. Elle a rappelé que le respect des règles sanitaires étaient de mise, et que l'audience se devait dès lors d'être silencieuse. La première question a été adressée à Donald Trump, la modératrice lui demandant d'expliquer la manière dont il comptait gérer la pandémie de coronavirus dans l'éventualité d'un second mandat. Ce débat est une dernière chance pour le président sortant de rattraper son retard dans les sondages à 12 jours du scrutin. Plusieurs millions d'Américains suivent le débat en direct retransmis à la télévision. (Belga)

