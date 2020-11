Présidentielle américaine 2020 - Trump remporte l'Oklahoma, le Mississippi, le Tennessee, la Caroline du Sud, l'Alabama

Le président sortant républicain, Donald Trump, est donné vainqueur dans une série de nouveaux Etats mardi soir à mesure que les bureaux de vote ferment à l'est des USA, dont en Oklahoma, en Alabama, au Tennessee, en Caroline du Sud, en Arkansas selon les projections des médias américains dont Associated Press et New York Times. Ces Etats commencent à compter dans le décompte, car certains sont dotés de près d'une dizaine de grands électeurs.L'Oklahoma dispose de sept grands électeurs, l'Alabama de neuf, le Tennessee de onze, la Caroline du Sud de neuf, l'Arkansas de six et le Mississipi de six. La victoire du démocrate avait déjà été annoncée par les médias américains en Virginie occidentale, en Indiana et au Kentucky. Donald Trump disposerait à ce stade selon le New York Times de 61 grands électeurs contre 85 pour son rival démocrate Joe Biden. Il faut un minimum de 270 grands électeurs à l'échelle du pays pour être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine qui se termine mardi. De nombreux électeurs ont voté cette année de manière anticipée dans un contexte de pandémie de coronavirus et de pression électorale. (Belga)

