Présidentielle américaine 2020 - Victoires escomptées pour Joe Biden dans un série d'Etats du Nord Est américain

Selon les projections de CNN et du New York Times, le candidat démocrate donné vainqueur dans une série d'autres Etats dont le Delaware, Maryland, Massachusetts et Washington, mardi soir.Déjà donné vainqueur au Vermont et en Virginie, Joe Biden aurait aussi été plébiscité au Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Rhode Island et district de Columbia (Washington), tous petits Etats du Nord Est américain. Il remporterait aussi l'Illinois selon les projections des médias américains, qui lui attribuent désormais 85 grands électeurs, contre 61 pour le président sortant républicain Donald Trump. Il faut l'appui de 270 grands électeurs au minimum à l'échelle des USA pour être vainqueur du scrutin présidentiel. (Belga)

