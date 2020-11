Un "certain nombre de bureaux de vote" de l'élection présidentielle ont dû être fermés dimanche, à cause de "menaces" au Burkina Faso, pays en proie aux attaques djihadistes incessantes, a déclaré le président de la Commission électorale Newton Ahmed Barry."Il y a un certain nombre de bureaux de vote qui avaient ouvert dans l'Est et dans d'autres régions qui ont dû fermer en raison des menaces", a-t-il dit sans plus de prévision. "Des individus ont interdit des populations de prendre part au vote", a-t-il ajouté lors d'un bilan à la mi-journée, estimant néanmoins que "dans l'ensemble (...) tout se passe bien". (Belga)