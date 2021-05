Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo dépasse de neuf points la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori en intentions de vote pour le second tour de la présidentielle au Pérou, prévu le 6 juin, selon un sondage publié dimanche.Selon ce sondage Ipsos réalisé pour une chaîne de télévision locale, M. Castillo recueille 43% des intentions de vote contre 34% pour Mme Fujimori, fille de l'ancien président péruvien incarcéré Alberto Fujimori. Toujours d'après cette enquête, 13% voteraient blanc ou nul et 10% ne se prononcent pas. Ce sondage a été réalisé le 30 avril auprès de 1.204 personnes, avec une marge d'erreur de 2,8%, selon Ipsos. M. Castillo, un instituteur et syndicaliste de 51 ans, a remporté le premier tour de l'élection présidentielle le 11 avril avec 18,92% des voix, devant Mme Fujimori (13,40%), parmi 18 candidats. (Belga)