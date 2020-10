Présidentielle ivoirienne: au moins 2 morts dans des violences intercommunautaires

Des violences intercommunautaires ont fait au moins deux morts depuis vendredi à Bongouanou (200 km au nord d'Abidjan), fief du candidat à la présidentielle du 31 octobre Pascal Affi N'Guessan, ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo, a-t-on appris dimanche auprès de plusieurs témoins.Un commerçant de l'ethnie locale Agni (considérée comme favorable à l'opposition) a été tué d'une balle dans le front et à coups de machette à Broukro, village périphérique de Bongouanou, un des théâtres des affrontements, a confié à l'AFP un membre de sa famille. Au moins une personne d'ethnie Dioula (originaire du nord du pays et proche du pouvoir) a également été tuée, selon plusieurs témoins et une source hospitalière. (Belga)

