Sa victoire dans le 75e Tour d'Espagne dimanche a permis à Primoz Roglic de terminer la saison 2020 en tête du classement UCI des coureurs cyclistes. Il s'était déjà imposé en 2019. Le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma totalise 4.237 points. Il devance son compatriote lauréat du Tour de France Tadej Pogacar (3.075) et son coéquipier Wout van Aert (2.700). Le Belge remporte le classement pour les courses d'un jour. Deuxième Belge du classement, Remco Evenepoel se classe 20e (1.193).Le Néerlandais Mathieu van der Poel se classe 4e (2.040). Le Danois Jakob Fuglsang complète le Top 5 (1.961). Il précède le nouveau champion du monde le Français Julian Alaphilippe (1.795,83), deuxième l'an dernier. Au classement des courses d'un jour, Van Aert, vainqueur des Strade Bianche et Milan-Sanremo termine l'année en tête avec 2.265 points devant Mathieu van der Poel (1.520) et Julian Alaphilippe (1.502). Deceuninck-Quick Step termine à la deuxième place du classement des équipes du World Tour derrière Jumbo-Visma et devant UAE Team Emirates. Alpecin-Fenix remporte le Tour européen des équipes Procontinentale devant Arkea-Samsic et Circus-Wanty Gobert. Le classement des nations est dominé par la France devant la Slovénie et la Belgique. (Belga)