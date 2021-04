Procès George Floyd - George Floyd: le jury au procès de Derek Chauvin est parvenu à un verdict

Les jurés au procès du policier américain Derek Chauvin, accusé d'avoir tué George Floyd l'an dernier, sont parvenus à un verdict mardi, a annoncé le tribunal en précisant qu'il serait lu à la cour peu après dans l'après-midi."Un verdict a été obtenu et sera lu publiquement au tribunal entre 15H30 et 16H00" à Minneapolis (entre 22H30 et 23H00 HB)" ce mardi, a indiqué la cour. Le jury s'était retiré lundi pour délibérer à huis clos, après avoir entendu les ultimes arguments de l'accusation et de la défense. (Belga)

