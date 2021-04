Le jury au procès de Derek Chauvin, un policier blanc accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, s'est accordé mardi sur un verdict au deuxième jour de ses délibérations à Minneapolis, a annoncé la cour.Les 12 jurés, qui s'étaient retirés lundi en fin d'après-midi pour débattre à huis clos, doivent informer le tribunal de leur décision entre 15H30 et 16H00 locale (entre 22H30 et 23H00 GMT) pour clore un procès hors-norme, suivi dans le monde entier. Le policier de 45 ans est jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, qu'il avait interpellé avec trois autres agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020. Derek Chauvin, qui comparaît libre, encourt 12 ans et demi de prison pour l'accusation la plus grave. Les jurés représentent la diversité de la population de la ville: sept femmes et cinq hommes, six Blancs et six personnes de couleur; le plus jeune a la vingtaine et la plus âgée la soixantaine. "Vous devez être absolument impartiaux" et ne pas laisser "l'opinion publique influencer votre décision", leur a dit lundi le juge Peter Cahill à l'issue d'une longue journée consacrée aux réquisitions et à la plaidoirie. L'issue de ce procès suscite l'inquiétude des autorités qui craignent des violences si le policier est acquitté. Des soldats de la Garde nationale ont ainsi été déployés dans l'agglomération, théâtre de manifestations quotidiennes depuis la mort récente d'un jeune homme noir en périphérie de Minneapolis. Daunte Wright, un Afro-Américain âgé de 20 ans, a été tué par une policière blanche lors d'un banal contrôle routier dans la banlieue de cette grande ville du nord des Etats-Unis. Minneapolis s'était déjà embrasée après la mort de George Floyd, et les commerces se sont de nouveau barricadés derrière des planches en bois cette semaine. (Belga)