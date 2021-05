Projet d'attentat d'un groupe néonazi en France: trois suspects inculpés et écroués

Trois membres d'un groupuscule néonazi, interpellés mardi dans l'Est de la France en raison de soupçons sur un projet d'attentat contre une loge maçonnique, ont été inculpés vendredi soir et placés en détention provisoire, a indiqué samedi une source judiciaire.Ces trois suspects, deux hommes âgés de 29 et 56 ans et une femme de 53 ans, ont été inculpés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon cette source. (Belga)

