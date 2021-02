La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, prépare une réforme de la procédure disciplinaire au sein de la police, a-t-elle indiqué mercredi en commission de la Chambre en réponse à de nombreuses questions sur des incidents mis au jour ces derniers mois et qui impliquent des policiers.Récemment, la presse a diffusé une vidéo remontant à 2018 et dans laquelle on voit deux policières de la zone Midi à Bruxelles qui circulent en voiture et profèrent des propos racistes et homophobes par leur haut-parleur. Des sanctions disciplinaires ont été prises mais cassées par le Conseil d'Etat parce que prises hors délai. En revanche, le policier qui a dénoncé ces propos a vu sa carrière ruinée, toujours selon des articles de presse. L'autorité disciplinaire compétente dans ce dossier se trouve au niveau de la zone de police et non de la police fédérale. "Mais il est clair que ces comportements sont inacceptables et, en tant que ministre de l'Intérieur, je ne peux l'accepter", a souligné Mme Verlinden. "Sur les 48.000 policiers en service en Belgique, on ne peut éviter qu'il y ait des incidents racistes mais chacun de ces incidents est un incident de trop et il dégrade l'image de la police, il affecte les policiers qui tous les jours vont au travail et ne se rendent pas coupables de tels actes", a-t-elle ajouté. La ministre prône la "tolérance zéro" sur ce racisme qui pourrait s'exprimer dans la police. Le nouveau chef de corps de la zone bruxelloise est un allié dans ce dossier, a-t-elle assuré. Une visite de celle-ci aura lieu le 24 février. La réforme en cours de préparation vise notamment à éviter les risques d'annulation pour des raisons de forme. "La procédure est complexe, les délais sont stricts et prescrits à peine de nullité", a expliqué Mme Verlinden. La concertation avec les syndicats commencera sous peu. Au-delà de la sanction, la ministre a rappelé que la lutte contre le racisme et les discrimination occupaient une place significative dans la formation des policiers et que des actions de sensibilisation étaient menées. (Belga)