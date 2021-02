La Société wallonne des eaux (SWDE) rappelle lundi l'importance de calfeutrer les compteurs d'eau et les canalisations s'ils se trouvent dans un endroit où la température pourrait descendre sous zéro degré. La vague de froid annoncée pourrait provoquer des dégâts, souligne l'entreprise publique."Les fuites provoquées par le gel ne causent pas seulement des dommages matériels et financiers pour les occupants de l'habitation concernée. Si de nombreuses fuites apparaissent après le gel de compteurs, les quantités d'eau perdues peuvent perturber l'approvisionnement d'un quartier voire d'une commune", explique la SWDE, ajoutant que ces dégâts sont très difficiles à détecter. L'entreprise publique conseille aux citoyens de protéger les compteurs d'eau et les canalisations, en veillant à ce que le matériau utilisé pour isoler n'absorbe pas l'humidité. Une couverture, des plaques de polystyrène ou de la mousse de polyéthylène font l'affaire, précise la SWDE, mais le tissu et le papier sont à éviter. Les propriétaires de résidences de vacances ou de tout bâtiment inoccupé sont priés d'être particulièrement vigilants. (Belga)